Сборная России под руководством экс-курганца Рублевского одержала победы на ЧМ

В чемпионате участвуют 12 команд, разделенные на две группы для круговых турниров, после чего по четыре лучшие команды выходят в плей-офф, который пройдет 21−23 ноября. Рублевский, уроженец Курганской области, является международным гроссмейстером и заслуженным мастером спорта России с многолетним успешным опытом как игрока и тренера.