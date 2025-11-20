Губернатор Гладков отменил все рабочие поездки из-за болезни

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил все рабочие поездки из-за болезни. Об этом глава региона рассказал в четверг, 20 ноября, в своем Telegram-канале.
— Возвращаюсь от врача. Судя по всему, заболел, поэтому приходится отменить поездки в Шебекинский округ, в Графовку и в Корочу — посмотреть ход восстановления. С главами обязательно сейчас проговорю. Придется перенести также на следующую неделю визит в чернянскую флагманскую школу, — говорится в публикации.
Кроме того, Гладков сказал, что не сможет лично поздравить молодых ученых и студентов региона с достижениями в науке. Вручение стипендий губернатор поручил своему заместителю и министру образования области Андрею Милехину.
На прошлой неделе Гладков наградил военнослужащих, задержавших обвиняемого в убийстве и изнасиловании рядового Алексея Кострикина. Глава региона отметил, что участников операции по поимке преступника поощрили благодарственными письмами за проявленную личную отвагу и защиту жителей региона.