Губернатор Гладков отменил все рабочие поездки из-за болезни

— Возвращаюсь от врача. Судя по всему, заболел, поэтому приходится отменить поездки в Шебекинский округ, в Графовку и в Корочу — посмотреть ход восстановления. С главами обязательно сейчас проговорю. Придется перенести также на следующую неделю визит в чернянскую флагманскую школу, — говорится в публикации.