Новосибирский ученый победила на Всероссийском конкурсе «Изобретатель года»

Младший научный сотрудник Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, руководитель проекта «Биогели для санитарно-гигиенического профиля» Анна Пронченко стала победителем Всероссийского конкурса «Изобретатель года» в категории «Молодой изобретатель». Исследование проводилось в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Биоразлагаемый пылеподавитель создан на основе полимеров растительного и животного происхождения. После распыления на грязную поверхность входящие в его состав вещества связывают мелкие частицы пыли в крупные агломераты. Образуется тонкая пленка, которая препятствует выветриванию и выдуванию мелких частиц пыли.
Препарат полностью безопасен для окружающей среды и биоразлагаем: бактерии в дальнейшем поглощают пленку вместе с пылевыми частицами. Разработка успешно прошла испытания в лабораторных условиях и в городской среде. Пылеподавитель можно использовать в шахтах, на карьерах, а также в городской и сельской местности для уменьшения запыления дорог. Аналогов такой разработки в России пока нет.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.