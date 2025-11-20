Гладков отменил свои поездки по Белгородской области из-за болезни

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков из-за болезни отменил свои поездки по региону, в ходе которых планировал ознакомиться с ходом восстановления территорий. Он сообщил об этом в мессенджерах.
«Возвращаюсь от врача. Судя по всему, заболел, поэтому приходится отменить поездки в Шебекинский округ, в Графовку и в Корочу. С главами обязательно сейчас поговорю. Все счета на оплату материалов по Короче накануне вечером подписал главе Корочанского округа Николаю Нестерову. Также придется перенести на следующую неделю визит в чернянскую флагманскую школу», — рассказал чиновник.
Гладков выразил сожаление и из-за того, что сегодня не сможет поздравить белгородских молодых ученых (студентов) за их достижения в науке. Он подчеркнул, что поручил вручить стипендии студентам вузов и ссузов своему заместителю, главе минобразования региона Андрею Милехину.