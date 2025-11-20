В Пестравском районе Самарской области обновили более 18 км трассы

Свыше 18 км дороги Осинки — Хворостянка — Чагра — Марьевка отремонтировали в Пестравском районе Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
Специалисты полностью обновили дорожное полотно. Верхний слой асфальтобетона уложен с использованием износостойкой щебеночно-мастичной смеси. Также выполнено укрепление обочин, приведены в порядок пересечения и примыкания. Особое внимание уделено безопасности дорожного движения — на обновленной трассе установлены новые барьерные ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки, а также нанесена дорожная разметка термопластиком.
Обновленная трасса обеспечивает надежное транспортное сообщение между селами Хворостянского и Пестравского районов. Дорога соединяет несколько отдаленных сел, обеспечивая транспортную доступность ключевых социальных объектов. Особое значение маршрут имеет для школьников — ежедневно по нему курсирует автобус, который привозит более 30 детей из окрестных населенных пунктов в школу села Новокуровка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.