Prensa Libre: В Гватемале 15-летняя королева красоты разбилась на мотоцикле

15-летняя королева красоты Ивана Марсела Лопес Муральес разбилась на мотоцикле в Гватемале. Об этом пишет Prensa Libre.
Девушка ехала ночью на мотоцикле, когда в нее на полной скорости влетел пикап. Мотоцикл упал под колеса машины, автомобиль протащил Муральес несколько метров и проехал сверху.
Из-за полученных травм девушка скончалась на месте. Водителя автомобиля задержали.
Ивана Марсела с детства участвовала в конкурсах: в 2024 году она удостоилась звания королевы красоты на Фестивале цветов, который проходил в городе Нуэва-Консепсьон. Катафалк девушки украсили победными лентами, которые она выиграла в ходе конкурсов, уточняется в публикации.
В Бразилии при загадочных обстоятельствах умерла 16-летняя королева красоты из штата Сеара Габриэлли Морейра. По данным СМИ, причиной смерти могло стать отравление водкой.
Другой инцидент произошел в Эквадоре, где расстреляли бывшую королеву красоты Эстер Крус и ранили ее возлюбленного и годовалую дочь. Девушка вместе со своим партнером и дочерью ехала в автомобиле, когда их начали преследовать преступники на мотоцикле. Они расстреляли машину, после чего скрылись.