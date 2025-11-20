Prensa Libre: В Гватемале 15-летняя королева красоты разбилась на мотоцикле

Другой инцидент произошел в Эквадоре, где расстреляли бывшую королеву красоты Эстер Крус и ранили ее возлюбленного и годовалую дочь. Девушка вместе со своим партнером и дочерью ехала в автомобиле, когда их начали преследовать преступники на мотоцикле. Они расстреляли машину, после чего скрылись.