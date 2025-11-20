Ученые обнаружили на Марсе таинственный железный камень

Ученые НАСА обнаружили на Марсе камень, который не мог образоваться на Красной планете, его состав отличается от состава поверхности космического тела, материал из New York Post перевел aif.ru.
Уточняется, что аппарат NASA Perseverance, наткнулся на геологическую аномалию, исследуя район Верноддена в кратере Езеро.
«Последующий анализ показал, что марсианский камень богат железом и никелем — сочетанием элементов, ассоциируемых скорее с железо-никелевими метеоритами, чем с обычными породами», — говорится в материале.
Эти металлические космические камни обычно образуются в сердце крупных астероидов, поэтому, скорее всего, объект ранее был частью метеора, который врезался в Марс.
Учёные проведут дополнительные тесты, чтобы доказать эту теорию. Если она подтвердится, то камень может дать ценные подсказки об истории Красной планеты.
