Волгоградцев предупредили об опасных зоонозных инфекциях

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области обратилось к жителям с важным предупреждением об опасности зоонозных инфекций. Речь идет о большой группе заболеваний (более 200 видов), общих для людей и животных, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.
Источником заражения могут стать как домашние питомцы, так и сельскохозяйственные или дикие животные: от коров и мышей до птиц и зайцев. Наибольшую опасность в нашем регионе представляют сибирская язва, бешенство, бруцеллез, туляремия и лептоспироз. Возбудители этих болезней очень устойчивы и могут долго сохраняться в природе.
Путей заражения несколько: прямой контакт с больным животным, употребление зараженных продуктов (сырое молоко, мясо, яйца), а также укусы клещей, комаров или блох, которые переносят инфекцию. Чтобы избежать серьезных последствий для здоровья, специалисты рекомендуют не употреблять сырые продукты животного происхождения, тщательно мыть руки, овощи и фрукты, при работе на даче или в поле использовать защитную одежду, пользоваться репеллентами на природе.