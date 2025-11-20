Волгоградцев предупредили об опасных зоонозных инфекциях

Источником заражения могут стать как домашние питомцы, так и сельскохозяйственные или дикие животные: от коров и мышей до птиц и зайцев. Наибольшую опасность в нашем регионе представляют сибирская язва, бешенство, бруцеллез, туляремия и лептоспироз. Возбудители этих болезней очень устойчивы и могут долго сохраняться в природе.