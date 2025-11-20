В Самаре ищут человека, который выиграл 2 миллиона рублей и не пришел за ними

В Самаре ищут счастливого обладателя выигрыша в лотерею на круглую сумму — два миллиона рублей. Выигрышный билет был приобретен в почтовом отделении № 443079, которое находится в Самаре на улице Гагарина, 35. В пресс-службе «Почты России» рассказали, что тираж, в котором билет выиграл, состоялся 16 ноября.
«Самарцев и гостей города просят проверить билеты, купленные в отделении Почты России № 443079, а также воспользоваться проверкой билетов на официальном сайте лотереи», — прокомментировала пресс-служба АО.
Кстати, до суперприза в 100 миллионов рублей счастливому билету не хватило всего одного хода. Но и два миллиона — отличный сюрприз для его обладателя, который, возможно, пока даже не знает, что стал миллионером. Того, кто купил заветный билет, хотят поскорее найти, чтобы вручить приз.