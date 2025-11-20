В Самаре ищут человека, который выиграл 2 миллиона рублей и не пришел за ними

Кстати, до суперприза в 100 миллионов рублей счастливому билету не хватило всего одного хода. Но и два миллиона — отличный сюрприз для его обладателя, который, возможно, пока даже не знает, что стал миллионером. Того, кто купил заветный билет, хотят поскорее найти, чтобы вручить приз.