В Москве на ВДНХ разработали маршрутные листы с заданиями для школьников

Маршрутные листы с заданиями начали выдавать школьникам при посещении выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» на ВДНХ в Москве. Проведение таких мероприятий отвечает задам национальных проектов «Туризм и гостеприимство» и «Семья», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Листы представлены в двух вариантах и рассчитаны на старшеклассников и детей младшего школьного возраста. Их выдают по одному на команду — группу или семью. Такие маршрутные листы заставят детей более внимательно рассматривать экспонаты. Карта на обратной стороне поможет сориентироваться, куда идти в поиске правильных ответов без помощи экскурсовода. После того, как все самостоятельные задания будут выполнены, маршрутный лист можно забрать с собой на память.
Выставка состоит из четырех разделов, которые помогают увидеть столицу во всем ее величии и красоте. В разделе «Старая Москва» гостям представится возможность взглянуть на 15 полотен французского живописца и гравера Жерара Делабарта. В разделе «Новая Москва» представлены произведения 1920−2010-х годов, посвященные теме преобразования мегаполиса. «Москва — столица» рассказывает о возвращении городу столичного статуса. Раздел «Москвичи» представляет собой уникальную коллекцию портретов знаменитых жителей города или людей, связавших с ним свою жизнь.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.