В Москве на ВДНХ разработали маршрутные листы с заданиями для школьников

Листы представлены в двух вариантах и рассчитаны на старшеклассников и детей младшего школьного возраста. Их выдают по одному на команду — группу или семью. Такие маршрутные листы заставят детей более внимательно рассматривать экспонаты. Карта на обратной стороне поможет сориентироваться, куда идти в поиске правильных ответов без помощи экскурсовода. После того, как все самостоятельные задания будут выполнены, маршрутный лист можно забрать с собой на память.