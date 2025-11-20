В Тверской области начался фестиваль профессий «Вектор на будущее. АТОМ»

Фестиваль профессий «Вектор на будущее. АТОМ» проходит с 19 по 21 ноября в Удомельском округе Тверской области в соответствии с целями национальных проектов «Кадры» и «Молодежь и дети». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.