В Тверской области начался фестиваль профессий «Вектор на будущее. АТОМ»

Гости могут попробовать себя в разных направлениях деятельности.

Фестиваль профессий «Вектор на будущее. АТОМ» проходит с 19 по 21 ноября в Удомельском округе Тверской области в соответствии с целями национальных проектов «Кадры» и «Молодежь и дети». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.

В рамках мероприятия организована выставка предприятий и образовательных организаций в центре общественной информации Калининской АЭС. В экспозицию вошло более 20 площадок компаний, колледжей и вузов Тверской области, представленных по кластерному принципу. На базе Удомельского колледжа для участников проведут профориентационные пробы. Школьникам предложат попробовать себя в различных направлениях деятельности.

Также состоится круглый стол «Удомля. АТОМ. Экосистема», который будет посвящен вопросам развития образовательной, профессиональной и социальной экосистемы Удомельского округа. В обсуждении примут участие молодежные лидеры, эксперты, представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.