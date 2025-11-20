Ричмонд
Школьники кузбасской Юрги посетили предприятие экологической отрасли

Ребята узнали о современных технологиях переработки отходов.

Гостями предприятия «Экология Сибири» стали школьники города Юрги в Кузбассе. Организация таких экскурсий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации.

Ребята узнали о современных технологиях переработки отходов, методах мониторинга окружающей среды и принципах устойчивого развития. Сотрудники предприятия провели экскурсию по лаборатории, продемонстрировали современные методы очистки сточных вод и рассказали о передовых решениях в области обращения с отходами производства. Особое внимание было уделено вопросам социальной ответственности бизнеса и важности сохранения природных ресурсов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.