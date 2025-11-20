В Омской области за 25 миллионов выставлен на продажу бывший центр реабилитации

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявило о приватизации бывшего центра реабилитации «Лесная поляна» в поселке Ключи Омского района. Распоряжение о продаже объекта, находившегося в федеральной собственности и ранее использовавшегося медсанчастью УВД по Омской области, 19 ноября подписал врио руководителя ведомства Андрей Калабин.
На аукцион, запланированный на 18 декабря, выставлен имущественный комплекс по адресу: ул. Лесная, 2. В лот входят 15 объектов недвижимости и 21 единица движимого имущества. Среди зданий — спальные корпуса, медицинский корпус, дом начальника лагеря, служебный корпус, котельная с душевыми, гараж, овощехранилище, водонапорная башня и даже плавательный бассейн.
Движимое имущество включает барную стойку и витрину, беседку, насосы, трансформатор, электродвигатель и даже пианино марки «Иртыш».
Стартовая цена лота — почти 25 миллионов рублей, шаг аукциона — 1,2 миллиона. Победитель получит уникальную возможность переосмыслить и восстановить крупный реабилитационный комплекс, который может вновь стать местом для отдыха, лечения или социальных проектов.
