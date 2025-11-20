В Омской области за 25 миллионов выставлен на продажу бывший центр реабилитации

На аукцион, запланированный на 18 декабря, выставлен имущественный комплекс по адресу: ул. Лесная, 2. В лот входят 15 объектов недвижимости и 21 единица движимого имущества. Среди зданий — спальные корпуса, медицинский корпус, дом начальника лагеря, служебный корпус, котельная с душевыми, гараж, овощехранилище, водонапорная башня и даже плавательный бассейн.