Созданы рекордные источники излучения в недоступных ранее терагерцовых частотах

Исследование проводилось совместно с учеными Института прикладной физики РАН. В основе новых источников — метод генерации излучения, который базируется на коллективном торможении электронов пучка на волнах в плазме. Способ основан на создании обратной связи в электродинамической системе лазера на свободных электронах. Он обеспечивает высокую эффективность генерации. Также для достижения этого эффекта ученые использовали пучок с током в десятки килоампер для накачки волн в протяженном плазменном шнуре, которые затем трансформируются в поток электромагнитного излучения нужных частот.