Неадекват поджёг женщину прямо в поезде: он проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь

В Чикаго мужчине предъявили обвинение в терроризме за жестокое нападение на женщину в поезде. Лоуренса Рида обвиняют в террористической атаке на систему общественного транспорта, сообщает американская прокуратура Иллинойса. Подробностями делится People.
Инцидент произошел в поезде вечером 17 ноября. По данным полиции, 50-летний Рид подошел к 26-летней пассажирке и вылил на нее горючую жидкость.
После этого он поджег жидкость, в результате чего женщина оказалась охвачена пламенем. Пострадавшей удалось самостоятельно выбраться из вагона, но она получила тяжелые травмы и остается в больнице.
По словам прокурора, данное нападение является террористическим актом, направленным против основ общества. Обвинение предусматривает для Рида максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
