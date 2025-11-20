Ричмонд
Неадекват поджёг женщину прямо в поезде: он проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь

Мужчина облил горючей жидкостью и поджег женщину в поезде в Чикаго.

Источник: Комсомольская правда

В Чикаго мужчине предъявили обвинение в терроризме за жестокое нападение на женщину в поезде. Лоуренса Рида обвиняют в террористической атаке на систему общественного транспорта, сообщает американская прокуратура Иллинойса. Подробностями делится People.

Инцидент произошел в поезде вечером 17 ноября. По данным полиции, 50-летний Рид подошел к 26-летней пассажирке и вылил на нее горючую жидкость.

После этого он поджег жидкость, в результате чего женщина оказалась охвачена пламенем. Пострадавшей удалось самостоятельно выбраться из вагона, но она получила тяжелые травмы и остается в больнице.

По словам прокурора, данное нападение является террористическим актом, направленным против основ общества. Обвинение предусматривает для Рида максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее KP.RU писал, как в Челябинской области задержали женщину, которая устроила поджог жилого дома в Троицке. В результате происшествия погибли 53-летняя местная жительница, а мотивом преступления стала ревность.