«Смотрящего» за Свердловской областью Гасанова приговорили к 13 годам колонии

«Смотрящего» за Свердловской областью Марселя Гасанова приговорили к 13 годам колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии.

«Смотрящего» за Свердловской областью Марселя Гасанова приговорили к 13 годам колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Гасанов, известный в криминальных кругах как Марсель Махачкалинский, признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса. Следствие установило, что он контролировал «общак» преступников, пропагандировал воровские традиции и следил за соблюдением неформальных правил.

На суде Гасанов отрицал свою причастность к лидерству в преступных группировках. Однако суд счел доказательства достаточными и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей.

После оглашения приговора мать осужденного устроила скандал в зале суда. Она заявляла о невиновности сына, а затем потеряла сознание.

Гасанова «короновал» лично Захар Калашов (Шакро Молодой) на одной из воровских сходок.

