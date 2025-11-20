«Смотрящего» за Свердловской областью Гасанова приговорили к 13 годам колонии

«Смотрящего» за Свердловской областью Марселя Гасанова приговорили к 13 годам колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Гасанов, известный в криминальных кругах как Марсель Махачкалинский, признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса. Следствие установило, что он контролировал «общак» преступников, пропагандировал воровские традиции и следил за соблюдением неформальных правил.
На суде Гасанов отрицал свою причастность к лидерству в преступных группировках. Однако суд счел доказательства достаточными и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей.
После оглашения приговора мать осужденного устроила скандал в зале суда. Она заявляла о невиновности сына, а затем потеряла сознание.
Гасанова «короновал» лично Захар Калашов (Шакро Молодой) на одной из воровских сходок.
