В Егорлыкском районе Ростовской области школьники посетили отдел МВД

Ученики «полицейского класса» школы в станице Егорлыкской Ростовской области посетили отдел МВД России по Егорлыкскому району в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Руководитель группы по работе с личным составом, капитан полиции Паргев Джамалян рассказал ребятам о задачах МВД, преимуществах службы, специфике работы и качествах, необходимых для службы в правоохранительных органах. Он также ознакомил гостей с работой дежурной части и предложил примерить бронежилеты и каски.
Инспектор-кинолог, старший лейтенант полиции Артем Приходько продемонстрировал служебных собак, которые помогают в раскрытии преступлений. После этого школьники встретились с сотрудниками Госавтоинспекции, осмотрели патрульный автомобиль.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.