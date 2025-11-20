Домашний кот ушел жить к диким барсукам в Ленобласти

«К сожалению, иногда после окончания дачного сезона люди оставляют животных на самовыживание. Хочется напомнить цитату из повести “Маленький принц” Антуана де Сент-Экзюпери: “Мы в ответе за тех, кого приручили”!» — отметил Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».