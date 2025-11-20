Домашний кот ушел жить к диким барсукам в Ленобласти

Блогер Павел Глазков из Ленинградской области рассказал, что к спящим барсукам пришел незваный гость. В лесу каким-то образом появился кот.
Любопытный хвостатый, вероятно, домашний питомец, хотел заглянуть в норму к барсукам. Дикие звери уже давно находятся в зимней спячке, поэтому не приняли его в гости.
Глазков предположил, что кот устроил длительную прогулку. Возможно, он забрел в лес из садоводства, расположенного рядом. От населенного пункта до барсучьей норы нужно было пройти три километра.
«К сожалению, иногда после окончания дачного сезона люди оставляют животных на самовыживание. Хочется напомнить цитату из повести “Маленький принц” Антуана де Сент-Экзюпери: “Мы в ответе за тех, кого приручили”!» — отметил Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».
На самом деле хорошо, что усатый путешественник не попал в нору, ведь реакция барсуков на кота могла быть непредсказуемой.