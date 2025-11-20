Ричмонд
Двухлетний малыш из России умер после укуса медузы в Малайзии

Врачи в Малайзии не смогли спасти жизнь двухлетнему мальчику из России после укуса медузы.

Источник: Комсомольская правда

Двухлетний мальчик из России умер от осложнений после укуса кубомедузы на пляже в Малайзии. Врачи боролись за его жизнь пять дней. Об этом сообщает The Star.

Двухлетний мальчик скончался 19 ноября. Его отец Никита заявил, что семья ценит всю оказанную помощь и не собирается принимать юридические меры. Кроме того, мужчина выразил надежду, что трагедия их семьи станет предупреждением для посетителей пляжа об опасности коробчатых медуз.

Пара планирует привезти прах ребенка обратно в Россию после кремации.

Напомним, медуза укусила ребенка еще 15 ноября. Практически сразу после укуса мальчик перестал дышать. Все произошло на пляже Ченанг в малайзийской Лангкави. Врачи промыли рану, потом отвезли его в клинику, а затем в больницу. Все последующие дни врачи старались спасти малыша.