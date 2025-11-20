Двухлетний малыш из России умер после укуса медузы в Малайзии

Напомним, медуза укусила ребенка еще 15 ноября. Практически сразу после укуса мальчик перестал дышать. Все произошло на пляже Ченанг в малайзийской Лангкави. Врачи промыли рану, потом отвезли его в клинику, а затем в больницу. Все последующие дни врачи старались спасти малыша.