Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Стало позволено все»: Юрий Лоза раскритиковал феминисток

Женщины «приватизировали» все мужские профессии и занятия. Свое мнение о современных тенденциях выразил певец Юрий Лоза.

Лоза признался, что не поддерживает стремление женщин осваивать «мужские» профессии.

Женщины «приватизировали» все мужские профессии и занятия. Свое мнение о современных тенденциях выразил певец Юрий Лоза.

«С тех пор как феминистки добились полного уравнения в правах, женщинам стало позволено все. Они “приватизировали” все мужские профессии и занятия. Сейчас они поднимают штанги, боксируют и делают что хотят», — рассказал Лоза изданию «Абзац». Он признался, что не поддерживает стремление женщин осваивать «мужские» профессии. Певец выразил недовольство тем, что дамы поднимают тяжелые веса, занимаются боксом и другими видами спорта, которые, по его убеждению, не подходят для «прекрасного пола». Кроме того, Лоза заявил, что даже женский футбол кажется ему «неправильной игрой».

В последние годы в российском обществе наблюдается заметная тенденция: женщины все чаще осваивают профессии и виды спорта, которые традиционно считаются мужскими. Среди таких направлений — дальнобойщики, бодибилдеры, сантехники, а также тяжелая атлетика, хоккей, борьба и другие виды спорта. Нередко появляются новости о новых рекордах, установленных женщинами в этих сферах.