Вдовец Гурченко рассказал, как лишился элитной квартиры в центре Москвы

Продюсер и режиссер Сергей Сенин, последний муж актрисы Людмилы Гурченко, рассказал о том, что отдал ее квартиру в Трехпрудном переулке в Москве под музей, а загородный дом артистки «с боем отвоевывала» семья дочери Марии.
По словам постановщика, столичное жилище Гурченко осталось в первозданном виде и теперь доступно для почитателей ее творчества. Он добавил, что уже 12 лет там не живет и снимает квартиру.
— Я же снимаю жилье, значит, я живу. А почему у вас, простите, такой вопрос? А что странного? Обыкновенная житейская история, — передает слова Сенина StarHit.
Еще 12 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения народной артистки СССР Людмилы Гурченко. История хрупкой и одновременно стальной женщины известна: ее биография доступна, воспоминаний о Людмиле Марковне множество, так что пересказывать не имеет смысла. «Вечерняя Москва» вспоминает актрису вместе с режиссером Андреем Житинкиным.
Журналистка Юлия Меньшова выразила мнение, что феномен Гурченко заключается в образе жертвы и ее страсти к атрибутике, которая была непривычной в искусстве СССР.