Путин: Принципы Нюрнберга помогают противостоять попыткам исказить историю

— Преступления (нацистов — прим. «ВМ») не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом. Его нормы и принципы и сегодня актуальны: они помогают нам твердо противостоять попыткам исказить исторические факты, служат поиску достойных ответов на современные глобальные вызовы и угрозы, — приводит слова Путина ТАСС.