В Омске за сутки сгорели сразу два автомобильных бизнеса

А спустя 10 часов, в 11:58 ярким пламенем загорелся антикор-центр на улице Рокоссовского. На момент прибытия пожарных, наблюдалось плотное задымление в помещении и возгорание на 150 квадратных метрах. Всего же за минувшие сутки омским сотрудникам МЧС пришлось тушить 6 пожаров и ликвидировать последствия 4 ДТП.