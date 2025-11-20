Ричмонд
В Омске за сутки сгорели сразу два автомобильных бизнеса

Оба пожара на станциях технического обслуживания автомобилей случились в Кировском округе.

Источник: Комсомольская правда

Сразу два автомобильных бизнеса сгорели в Омске за минувшие сутки. В огне пострадала СТО на улице Дианова и станция антикоррозийной обработки автомобилей на улице Рокоссовского.

19 ноября стал «черным» днем — в прямом и переносном смысле слова — для двух станций технического обслуживания автомобилей. В 2:30 вспыхнула СТО на улице Дианова: в знании предприятия произошло сильное возгорание кровли и потолочного перекрытия.

А спустя 10 часов, в 11:58 ярким пламенем загорелся антикор-центр на улице Рокоссовского. На момент прибытия пожарных, наблюдалось плотное задымление в помещении и возгорание на 150 квадратных метрах. Всего же за минувшие сутки омским сотрудникам МЧС пришлось тушить 6 пожаров и ликвидировать последствия 4 ДТП.