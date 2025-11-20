Нижний Новгород стал третьим по площади городом России

По данным оценки численности постоянного населения на 1 января 2025 года, подготовленной Нижегородстатом, в Нижнем Новгороде проживали более 1,222 млн человек, а в Кстовском округе — 121 322 тысячи жителей. Таким образом, столица Приволжья стала третьим по размеру городом нашей страны.
Согласно информации на официальном портале мэра и правительства Москвы, площадь российской столицы составляет 2,561 тысячи кв. км при населении 13,258 млн человек. На сайте администрации Саратова уточняется, что с 1 января 2025 года, после присоединения ряда населённых пунктов, площадь города достигла 2541,59 кв. км. При этом в Саратове проживает 830,2 тысячи человек. На четвертом месте по площади находится Санкт-Петербург с территорией в 1,439 тысячи кв. км и населением почти 5,653 млн человек.
Напомним, в марте 2025 года был принят закон о преобразовании городского округа Нижний Новгород и Кстовского муниципального округа. В мае Кстовский округ официально исключили из перечня муниципальных образований региона. На первом заседании Думы Нижнего Новгорода I созыва, состоявшемся 29 сентября, председателем представительного органа вновь избрали Евгения Чинцова, а мэром — Юрия Шалабаева. А 12 ноября 2025 года был утвержден новый Устав Нижнего Новгорода, которым Кстовский район официально включен в состав городских территорий.