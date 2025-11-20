Нижний Новгород стал третьим по площади городом России

Согласно информации на официальном портале мэра и правительства Москвы, площадь российской столицы составляет 2,561 тысячи кв. км при населении 13,258 млн человек. На сайте администрации Саратова уточняется, что с 1 января 2025 года, после присоединения ряда населённых пунктов, площадь города достигла 2541,59 кв. км. При этом в Саратове проживает 830,2 тысячи человек. На четвертом месте по площади находится Санкт-Петербург с территорией в 1,439 тысячи кв. км и населением почти 5,653 млн человек.