Около 1 млн «квадратов» асфальта заменили на МКАД

Работы на дороге проводили преимущественно ночью, когда меньше машин, с частичным ограничением движения. Сам ремонт прошел в несколько этапов. Сначала рабочие сняли старое покрытие, привели в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки, а также положили новый асфальт и нанесли разметку.