Ленобласть подготовила план по восстановлению Енакиево на 2026 года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки представил программу восстановления подшефного Енакиево на 2026 год. Основными направлениями стали поддержка детей и развитие городской инфраструктуры.
Как рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти, особое внимание будет уделено детским интернатам и социальным учреждениям. Будут организованы гастроли ленинградских театров для культурного развития детей.
После последнего повреждения соседнего здания потребовался также ремонт детского ресурсного центра «Рябинка». Глава региона пригласил воспитанников на новогодние каникулы в Ленобласть.
— Встретим ребят на губернаторской елке, познакомим с зимними забавами — снежных горок, коньков и лыж дети с Донбасса пока не знают.
В школе-интернате № 2, где уже обновили систему отопления и окна, продолжаются работы по созданию спортивных площадок. Завершается строительство футбольного поля и оборудование площадок для баскетбола и волейбола. Дрозденко обратился к воспитанникам с предложением участвовать в новогодней акции:
— Ждем от воспитанников интерната писем на #елкажеланий. Детям важно не только материальное обеспечение, но и искреннее человеческое внимание.
В сфере инфраструктуры продолжится ремонт дорог и масштабные работы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Началось восстановление канализационных сетей в районе Карло-Марксово и строительство каптажных колодцев. На улице Брайляна завершаются фасадные работы жилого дома, пострадавшего от обстрелов. Для городского хозяйства Енакиево предназначен многофункциональный трактор с навесным оборудованием. Техника поможет в восстановительных работах и благоустройстве города.
В рамках поездки была передана гуманитарная помощь военным и гражданским учреждениям. Бойцам БАРС «Ленинградец» достались мотоциклы, автомобили и специальное оборудование.