«Потерпеть до весны»: как ремонтируют улицу Летнюю в Калининграде

В Калининграде ремонтируют улицу Летнюю. Рабочие перекрыли участок от Городской клинической больницы № 1 до пересечения с Автомобильной: дорожные ограничения усугубили пробки в этой части города. В часы пик время в пути из бывшего Балтрайона в центр увеличилось почти на полчаса.
Подрядчик приступил к ремонту улицы Летней 6 ноября. За две недели специалисты успели расчистить территорию для будущих дорожек, завезли песок и щебень и начали ставить бортовые камни. Сейчас основные работы ведут со стороны улицы Автомобильной: здесь обустраивают территорию вдоль дороги.
«Мы уже подготовили пространство для пешеходных и велосипедных дорожек, убрали старые деревья и мусор, выделили карманы для парковки автомобилей, оградили деревья и приступили к укладке бордюра. И затем займёмся новым дорожным покрытием. В общем, скоро здесь будет красиво», — рассказал корреспонденту Калининград.Ru один из рабочих.
Для удобства жителей ремонт Летней планируют разбить на два этапа. До 11 января закрыли участок от Городской клинической больницы № 1 до пересечения с улицей Автомобильной. Затем ограничат движение по второй части Летней — до пересечения с Коммунистической. Завершить работы рассчитывают в мае 2026 года.
Несмотря на поэтапное перекрытие дороги, жители всё равно отмечают пробки в районе улиц Батальной и Судостроительной. Заторы значительно увеличиваются утром и вечером, однако и в обед движение достаточно плотное.
«Нам поступают жалобы от жителей, что они через Летнюю сокращали немного путь, теперь такой возможности нет. Да и техника вряд ли кому-то нравится. Но в данной ситуации лучше немного подождать и потом спокойно ездить по ровной и аккуратной дороге», — поясняет рабочий.
По проекту подрядчик отремонтирует улицу Летнюю на участке от Коммунистической до Павлика Морозова. Специалисты уложат новое дорожное покрытие, сделают водосточную систему, поставят бортовые камни, обустроят тротуар из плитки, заезды для парковки и велодорожку,
Капитальным ремонтом улицы Летней занимается ЗАО «Дорожно-строительное предприятие», генеральным директором которого является депутат Горсовета Сергей Григоренко. Компания выполнит работы за 72,5 миллиона рублей.