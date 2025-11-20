Проездные для школьников и студентов в Перми подорожают

Для школьников с 5 по 11 класс с 15 апреля 2026 года проездной на 30 поездок в течение 3 месяцев будет стоить 903 рубля, во столько же обойдется безлимит на месяц, а безлимитный проездной на три месяца подорожает до 2322 рублей. С 15 апреля 2027 года безлимитный проездной на месяц как и на 30 поездок в течение 3 месяцев будет стоить 987 рублей, а безлимитный проездной на три месяца — 2538 рублей. В 2028 году эти суммы составят 1029 и 2646 рублей соответственно.