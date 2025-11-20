Проездные для школьников и студентов в Перми подорожают

Администрация Перми сообщила, насколько вырастут в цене льготные проездные.
Для школьников с 5 по 11 класс с 15 апреля 2026 года проездной на 30 поездок в течение 3 месяцев будет стоить 903 рубля, во столько же обойдется безлимит на месяц, а безлимитный проездной на три месяца подорожает до 2322 рублей. С 15 апреля 2027 года безлимитный проездной на месяц как и на 30 поездок в течение 3 месяцев будет стоить 987 рублей, а безлимитный проездной на три месяца — 2538 рублей. В 2028 году эти суммы составят 1029 и 2646 рублей соответственно.
Льготные проездные для студентов вузов и колледжей, а также для пенсионеров тоже будут ежегодно дорожать с 15 апреля. В 2026 году безлимитный проездной на 15 дней, так же, как и на 30 поездок в течение 3 месяцев будет стоить 903 рубля, а безлимитный проездной на месяц — 1290 рублей. В 2027 году их стоимость составит 987 и 1410 рублей соответственно, а с 15 апреля 2028 года — 1029 и 1470 рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, как будут меняться тарифы на проезд в городских автобусах, трамваях и электричках в течение ближайших трех лет.