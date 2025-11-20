Ричмонд
Более 50 тонн говядины поставили из Ростовской области в Иран

Три партии говядины отправили на экспорт в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 10 по 14 ноября 2025 года в Ростовской области на экспорт в Иран оформили три партии говядины общим весом 50,8 тонны. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Ее качество и безопасность подтвердили в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», — уточняют в надзорном ведомстве.

Разрешение на вывоз товара выдали в автоматизированной системе «Аргус». Напомним, накануне из Ростовской области в Азербайджан отправили 19 тонн рыбы.

