Первоклассников в Екатеринбурге хотят вернуть в детские сады

По словам главы депобразования Екатеринбурга Инны Гумбатовой, в городе действуют 339 детских садов, которые посещают 74 тыс. детей в возрасте от 1 до 7 лет. Порядка 10 тыс. детей стоят в очереди на места в детские сады.
При этом в очередности нет детей от 3 до 7 лет, а в нескольких районах есть свободные места в дошкольных учреждениях. «Фиксируем неполную загрузку детских садов. Это Орджоникидзевский, Ленинский, Верх-Исетский районы», — сказала Гумбатова.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что в 2019 году в детсады ходили около 120 тыс. дошкольников. Сейчас они перешли в категорию школьников. Ситуация с местами в начальной школе сложная. Он предложил передать незаполненные детские сады для первоклассников. «Нужно перепрофилировать их под первые классы», — сказал Орлов.
Максим Филиппович, Валентина Попова.