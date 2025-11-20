Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первоклассников в Екатеринбурге хотят вернуть в детские сады

Власти Екатеринбурга предложили решить проблему с местами в начальной школе при помощи незаполненных детских садов. Об этом сообщили на коллегии городской администрации.

Источник: ЕАН

По словам главы депобразования Екатеринбурга Инны Гумбатовой, в городе действуют 339 детских садов, которые посещают 74 тыс. детей в возрасте от 1 до 7 лет. Порядка 10 тыс. детей стоят в очереди на места в детские сады.

При этом в очередности нет детей от 3 до 7 лет, а в нескольких районах есть свободные места в дошкольных учреждениях. «Фиксируем неполную загрузку детских садов. Это Орджоникидзевский, Ленинский, Верх-Исетский районы», — сказала Гумбатова.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что в 2019 году в детсады ходили около 120 тыс. дошкольников. Сейчас они перешли в категорию школьников. Ситуация с местами в начальной школе сложная. Он предложил передать незаполненные детские сады для первоклассников. «Нужно перепрофилировать их под первые классы», — сказал Орлов.

Максим Филиппович, Валентина Попова.