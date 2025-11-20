Первоклассников в Екатеринбурге хотят вернуть в детские сады

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что в 2019 году в детсады ходили около 120 тыс. дошкольников. Сейчас они перешли в категорию школьников. Ситуация с местами в начальной школе сложная. Он предложил передать незаполненные детские сады для первоклассников. «Нужно перепрофилировать их под первые классы», — сказал Орлов.