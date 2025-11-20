В Иркутской области инвентаризуют госучреждения

В правительстве Иркутской области прошло первое заседание рабочей группы по инвентаризации сети государственных и муниципальных учреждений. Группа была создана по поручению губернатора Игоря Кобзева в рамках антикризисного плана. Возглавила работу заместитель председателя правительства Наталья Дикусарова.
— Основная наша задача — провести детальный анализ текущего состояния учреждений. Рабочая группа сосредоточится на анализе подведомственной сети и выработке конкретных вариантов повышения эффективности работы. Всех призываю к рациональному подходу, — сказала Наталья Дикусарова, обращаясь к участникам заседания.
В состав группы вошли не только представители министерств, имеющих подведомственные учреждения, и министерства финансов, но и мэры муниципальных образований. Координатором назначено министерство труда и занятости Иркутской области, которое уже подготовило проект плана мероприятий.
Участники заседания должны в ближайшее время направить в минтруд свои предложения. Затем начнется детальная работа с каждым ведомством, в рамках которой рассмотрят укрупнение учреждений, создание филиалов и перевод обслуживающих функций на аутсорсинг.
