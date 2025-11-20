Ричмонд
Полёты беспилотников в небе Калининграда оказались тренировками

Над одним из полигонов Калининградской области в последние дни заметили активные полёты беспилотников, что вызвало вопросы у местных жителей.

Источник: AP 2024

В пресс-службе Балтийского флота объяснили, что это были плановые тренировочные полёты разведывательных БПЛА Суперкам, которые выполняли программу лётной подготовки.

По данным военного ведомства, расчёты отрабатывали задачи на высотах до пяти тысяч метров. Во время тренировки операторы проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, корректировали огонь, контролировали выдвижение и развёртывание сухопутных подразделений, которые выполняли боевые стрельбы на полигоне. Отдельным блоком шёл мониторинг морской обстановки у побережья региона, что также входит в обязанности этих комплексов.

Флот подчёркивает, что использование беспилотников при учебно-боевой работе значительно ускоряет получение данных о местности, улучшает точность огневых задач и позволяет более эффективно управлять подразделениями на учениях. Такая техника стала ключевым инструментом при отработке современных тактических сценариев, где скорость получения информации играет решающую роль.

Разведывательные комплексы Суперкам предназначены для круглосуточного воздушного наблюдения. Они способны передавать изображение в режиме реального времени, что делает их востребованными как на учениях, так и при решении повседневных задач флота.

