Приангарье вошло в топ-5 регионов по внедрению экспортного стандарта

Четвертое место в общероссийском рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта (РЭС) 2.0 заняла Иркутская область. Данные опубликовал Российский экспортный центр, который работает по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития и промышленности региона.
РЭС 2.0 представляет собой комплекс из 15 унифицированных инструментов поддержки экспортеров. Среди ключевых направлений — система сопровождения «одного окна», помощь в поиске партнеров, образовательные программы для предпринимателей и содействие в подготовке документов для экспортных сделок. Системная работа в рамках РЭС напрямую способствует росту внешнеторговых показателей субъекта РФ. По данным минэкономразвития региона, за восемь месяцев текущего года экспорт из Иркутской области увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
«Иркутская область является экспортно ориентированным регионом, и правительство Приангарья делает все необходимое для укрепления этих позиций. Для нас поддержка действующих экспортеров и вовлечение нового бизнеса во внешнеэкономическую деятельность — один из приоритетов. Региональный экспортный стандарт — это инструмент, который помогает выстроить системную, прозрачную и максимально эффективную работу и оценить качество нашей поддержки», — подчеркнул и. о. министра экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.