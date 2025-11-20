Подрядчик сорвал сроки благоустройства Хлебной площади в Самаре

В Самаре подрядчик серьезно отстает от сроков благоустройства Хлебной площади. Работы стартовали еще в сентябре, но до завершения еще далеко, сообщает пресс-служба думы Самары.
«Подрядчик должен понимать всю ответственность за благоустройство ключевой исторической площади города», — заявил председатель думы Сергей Рязанов.
Депутаты, проверив ход работ, выявили многочисленные нарушения — неполный объем укладки плитки, неготовность освещения и отсутствие ограждения. По проекту на площади должны появиться детская площадка в форме корабля, парковка, новые тротуары и малые архитектурные формы.
Уникальность места в его 300-летней истории — здесь находилась хлебная биржа, откуда суда увозили зерно по Волге. Жители района с нетерпением ждут открытия обновленного пространства, но подрядчику придется ускорить темпы работ. Благоустройство территории проводится в рамках программы «Народный бюджет Самарской области».