В Иркутске восстановили мемориальное панно Герою СССР Василию Жукову

За свои подвиги Жуков получил множество наград.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на доме по улице Мира, 62 после капитального ремонта фасада вновь установили мемориальное панно в честь Героя Советского Союза Василия Жукова.

— Этот легендарный объект знаком каждому жителю Иркутска-2. Мы специально убрали его в сентябре для сохранения во время ремонта, — сказала глава Ленинского округа Светлана Колотовкина.

Василий Жуков приехал в Иркутск в 1934 году, работал на авиазаводе. После призыва в армию участвовал в боях у озера Хасан и в Великой Отечественной войне. Особо отличился при освобождении Крыма. За подвиги он был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением «Золотой Звезды» и ордена Ленина, а также награжден орденами Отечественной войны I и II степени.

