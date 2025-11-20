49 детей пропали в башкирских лесах: в ГК ЧС рассказали, что случилось

С начала 2025 года на территории Башкирии заблудились и впоследствии были найдены 457 человек, из них 49 детей. Такую статистику привел Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.
Очередной инцидент произошел вчера вечером, 19 ноября, в Ишимбайском районе, мужчина отправился в лес на прогулку и потерялся. К счастью, его быстро обнаружил и вывел к людям глава сельского поселения. Медицинская помощь спасенному не потребовалась.
ГК ЧС напомнил жителям республики основные правила безопасности при посещении леса. Специалисты рекомендуют перед выходом полностью заряжать мобильный телефон и брать с собой пауэрбанк, а также обязательно сообщать родственникам или знакомым запланированный маршрут и ориентировочное время возвращения.
В экипировку должны входить свисток для подачи звуковых сигналов, компас для ориентации на местности, яркая одежда, чтобы быть заметным, и фонарик на случай наступления темноты. Если человек все же заблудился, нужно остановиться, сохранять спокойствие, позвонить в службу спасения по номеру 112, четко описать свое положение и оставаться на месте до прихода помощи.
— Правильная подготовка и спокойствие — ключ к безопасному возвращению. Берегите себя! — заявили спасатели.
