49 детей пропали в башкирских лесах: в ГК ЧС рассказали, что случилось

В экипировку должны входить свисток для подачи звуковых сигналов, компас для ориентации на местности, яркая одежда, чтобы быть заметным, и фонарик на случай наступления темноты. Если человек все же заблудился, нужно остановиться, сохранять спокойствие, позвонить в службу спасения по номеру 112, четко описать свое положение и оставаться на месте до прихода помощи.