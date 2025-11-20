«Яндекс» начал эксперимент по развитию сознания у ИИ

«Мы, люди, учим собственную нейронную сеть непрерывно. Это происходит автоматически в процессе мышления. Нейросеть учится исключительно на чужих “мыслях”. Есть надежда, что если мы начнем обучать нейронную сеть на ее собственных рассуждениях, то получится сделать модель, у который появится действительно своя точка зрения. Не “навязанная” и не ее имитация. А внутренние убеждения. Или может даже нечто более того», — рассказал ТАСС директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов.