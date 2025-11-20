Участковый из Татарстана вошел в десятку лучших участковых России

Ильдар Вагизов прошел все этапы и в финале занял шестое место. Он служит в органах внутренних дел 23 года, а с 2014 года — на закрепленном административном участке Новотроицкого сельского поселения Тукаевского района. Ильдар Вагизов прилагает максимум усилий для поддержания правопорядка на этой территории.