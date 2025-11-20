Жителей Волжского испугала тревога в промзоне

В Волжском утром, 20 ноября, жителей города перепугали звуки воздушной тревоги. Сирены выли дважды, заставив людей срочно мониторить новости чтобы понять, нужно ли прятаться в укрытие. Власти Волжского объяснили, что это была проверка системы оповещения на Трубном заводе, где в это утро проходили плановые учения по эвакуации персонала. В городе же все спокойно.