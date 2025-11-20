Ричмонд
Жителей Волжского испугала тревога в промзоне

Власти успокоили, что это было частью учений на Трубном заводе.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском утром, 20 ноября, жителей города перепугали звуки воздушной тревоги. Сирены выли дважды, заставив людей срочно мониторить новости чтобы понять, нужно ли прятаться в укрытие. Власти Волжского объяснили, что это была проверка системы оповещения на Трубном заводе, где в это утро проходили плановые учения по эвакуации персонала. В городе же все спокойно.

— Городская система оповещения не задействовалась. Сигналы тревоги, которые могли быть слышны вблизи завода, были частью учений. Угрозы для безопасности города нет, успокоили в администрации города-спутника.

Напомним, во время последней массированной атаки БПЛА в Волжском получили повреждения жилые дома в СНТ.

