Жителей Волжского испугала тревога в промзоне

В Волжском утром, 20 ноября, жителей города перепугали звуки воздушной тревоги. Сирены выли дважды, заставив людей срочно мониторить новости чтобы понять, нужно ли прятаться в укрытие. Власти Волжского объяснили, что это была проверка системы оповещения на Трубном заводе, где в это утро проходили плановые учения по эвакуации персонала. В городе же все спокойно.
— Городская система оповещения не задействовалась. Сигналы тревоги, которые могли быть слышны вблизи завода, были частью учений. Угрозы для безопасности города нет, успокоили в администрации города-спутника.
Напомним, во время последней массированной атаки БПЛА в Волжском получили повреждения жилые дома в СНТ.
