Сотрудники РЦК Тюменской области прошли обучение

Обучение по программе «Теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ) прошли сотрудники регионального центра компетенций (РЦК) Тюменской области. Курсы проводились по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в АНО «Агентство инноваций».
Занятия проводил преподаватель Тюменского индустриального университета Сергей Гуржий. Система ТРИЗ включает методы, позволяющие находить инновационные решения и оптимизировать процессы. Она охватывает различные аспекты работы, включая проектирование, управление и технические решения. Сотрудники РЦК, применяя полученные знания, уже начали внедрять их в проектах по быстрой переналадке производства.
«Обучение по системе ТРИЗ стало важным этапом в нашем профессиональном развитии. Мы освоили уникальные инструменты, которые помогут нам подходить к решению задач с новой перспективы. Это не просто теоретические знания, а практические навыки, которые можно эффективно применять в любой сфере деятельности», — подчеркнул эксперт РЦК Вячеслав Хорин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.