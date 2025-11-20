Ричмонд
Сотрудники РЦК Тюменской области прошли обучение

Специалисты освоили новые уникальные инструменты.

Обучение по программе «Теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ) прошли сотрудники регионального центра компетенций (РЦК) Тюменской области. Курсы проводились по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в АНО «Агентство инноваций».

Занятия проводил преподаватель Тюменского индустриального университета Сергей Гуржий. Система ТРИЗ включает методы, позволяющие находить инновационные решения и оптимизировать процессы. Она охватывает различные аспекты работы, включая проектирование, управление и технические решения. Сотрудники РЦК, применяя полученные знания, уже начали внедрять их в проектах по быстрой переналадке производства.

«Обучение по системе ТРИЗ стало важным этапом в нашем профессиональном развитии. Мы освоили уникальные инструменты, которые помогут нам подходить к решению задач с новой перспективы. Это не просто теоретические знания, а практические навыки, которые можно эффективно применять в любой сфере деятельности», — подчеркнул эксперт РЦК Вячеслав Хорин.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.