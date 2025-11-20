В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, дополняющий официальное описание Государственного герба РФ и закрепляющий в нём наличие крестов над коронами и державой, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание Государственного герба Российской Федерации, закрепив в нём наличие крестов над коронами и державой», — написал он в своем канале в Max.
Председатель Госдумы рассказал о поступающих обращениях о том, что в публичном поле встречаются изображения государственной символики, на которой отсутствуют кресты или же они заменены другими элементами.
«Чаще всего речь идёт о Государственном гербе Российской Федерации. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности… Нам необходимо делать всё для защиты нашей национальной идентичности — русского языка, веры, культуры, истории», — добавил он.
Володин напомнил, что в июле был принят федеральный закон, в которым закрепили, что изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов.