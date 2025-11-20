Четыре электрички между Бором и Нижним Новгородом отменят с 24 ноября

С указанной даты отменяются четыре электрички: № 6215/6216 и № 6221/6222 по маршруту «Моховые Горы — проспект Гагарина», № 6037/6038 «Проспект Гагарина — Моховые Горы», № 6045/6046 «Проспект Гагарина — Нижний Новгород-Московский». Взамен будут назначены три новых пригородных поезда, которые начнут курсировать ежедневно: № 6229 и № 6223 «Моховые Горы — Нижний Новгород-Московский», № 6238 «Нижний Новгород-Московский — Моховые Горы».