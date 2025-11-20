В Оренбургской области открыли ресурсно-методические центры

Ресурсно-методические центры по труду (технологии) и основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) начали работать в Оренбургской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
На базе школы в селе Черный Отрог будет действовать центр по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины». На площадках Центра выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин» открылись ресурсно-методические комплексы по предмету «Труд (технология)». Они расположены в Педагогическом колледже им. Н. К. Калугина Оренбурга и Дворце пионеров и школьников Орска. Первым посетителям показали, как работать с тонколистовым металлом, создавать 3D-модели и прототипы, собирать роботов и программировать их, обрабатывать древесину и многое другое.
«Открытие таких центров — важный шаг в развитии образования. Мы не только обеспечиваем педагогов новым оборудованием, но и формируем среду для развития компетенций будущего. На базе центров будут регулярно проходить курсы повышения квалификации, семинары и консультации для учителей ОБЗР и труда (технологии). Оснащение центров позволит педагогам освоить современное оборудование и интегрировать его в учебный процесс. Работа на современных станках, 3D-принтерах и роботизированных комплексах станет для школьников стимулом для инженерного творчества и раннего профессионального самоопределения», — отметила первый замминистра образования Оренбургской области Нина Гордеева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.