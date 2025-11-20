В Оренбургской области открыли ресурсно-методические центры

«Открытие таких центров — важный шаг в развитии образования. Мы не только обеспечиваем педагогов новым оборудованием, но и формируем среду для развития компетенций будущего. На базе центров будут регулярно проходить курсы повышения квалификации, семинары и консультации для учителей ОБЗР и труда (технологии). Оснащение центров позволит педагогам освоить современное оборудование и интегрировать его в учебный процесс. Работа на современных станках, 3D-принтерах и роботизированных комплексах станет для школьников стимулом для инженерного творчества и раннего профессионального самоопределения», — отметила первый замминистра образования Оренбургской области Нина Гордеева.