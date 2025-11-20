Ричмонд
В Калининграде наградили отличившихся сотрудников УМВД

В управлении МВД России по Калининградской области состоялась торжественная церемония вручения ведомственных наград.

Источник: KaliningradToday

Генерал-майор полиции Александр Сокрутенко лично вручил медали и почетные грамоты сотрудникам, проявившим высокий профессионализм при исполнении служебных обязанностей.

Среди наград — медали МВД России «За доблесть в службе» и имени И. Д. Путилина, почетные грамоты и благодарности Министра внутренних дел. В своей речи начальник областного УМВД отметил, что эти поощрения отражают признание заслуг сотрудников в решении сложных оперативных задач и их вклад в повышение эффективности работы ведомства.