В Калининграде наградили отличившихся сотрудников УМВД

Среди наград — медали МВД России «За доблесть в службе» и имени И. Д. Путилина, почетные грамоты и благодарности Министра внутренних дел. В своей речи начальник областного УМВД отметил, что эти поощрения отражают признание заслуг сотрудников в решении сложных оперативных задач и их вклад в повышение эффективности работы ведомства.