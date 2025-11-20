Каким волгоградским школам присвоен знак качества Рособрнадзора?

Знак «Высокая культура оценивания» получили 23 учреждения, из них 14 — из Волгограда: школы № 54 и 77, гимназии № 2, 4, 7, 9, 10, 11, 14, лицей № 2, школы № 89 и 74, Частная интегрированная школа и частная школа «Поколение». Также этим знаком отмечены школы № 12 и 30 Волжского, Городищенская школа № 1, МОУ «Гимназия» Урюпинска, Большеморецкая школа им. Кострикина Еланского района, кадетская школа им. Героя РФ Солнечникова, школа № 1 г. Котово, Православная гимназия Преподобных старцев Глинских г. Фролово, Русско-американская школа в Волжском.