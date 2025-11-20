Ричмонд
Центр Красноярска начали украшать к Новому году

Центральный район Красноярска начал преображаться перед новогодним праздниками. Администрация уже разослала собственникам и арендаторам зданий рекомендации по оформлению.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Всего в районе украсят 650 объектов. Для этого советуют использовать световые фигуры и избегать ярких цветов и светодинамических эффектов. Закончить нужно до 1 декабря, однако некоторые компании уже оформили фасады и входные группы.

«Приятно видеть, что предприниматели с энтузиазмом включаются в создание новогодней атмосферы. От их усилий во многом зависит то, с каким настроением жители и гости района встретят этот праздник», — ответил исполняющий обязанности руководителя администрации Центрального района Станислав Поташков.

Лучшие новогодние объекты смогут побороться за победу в зимнем этапе конкурса «Самый благоустроенный район». Конкурс пройдет в четырех номинациях, включая лучшую зимнюю территорию предприятия, самый новогодний двор и лучшую праздничную витрину.