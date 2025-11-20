Свердловским льготникам для проезда с 1 декабря потребуется карта «Уралочка»

С 1 декабря 2025 года в Свердловской области начнут действовать новые правила подтверждения права на льготный проезд в пригородном транспорте.
Льготники теперь смогут использовать только единую социальную карту «Уралочка», сообщает ИА «Уральский меридиан».
В ноябре жители Екатеринбурга и Свердловской области могут подтвердить право на пользование льготами при помощи социальной карты «Уралочка», а также предъявив бумажное удостоверение.
Сейчас в Свердловской области действуют два вида карт «Уралочка» — банковская и нефинансовая. Чтобы получить любую из этих карт, нужно подать заявку с паспортом и СНИЛС.