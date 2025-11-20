Сенат Казахстана вернул проект трехлетнего бюджета в мажилис с поправками

«Прогноз доходов регионов сформирован с учетом норм новых Бюджетного и Налогового кодексов — увеличенных вычетов по ИПН, прогрессивной шкалы, роста акцизов, изменений по транспортному налогу и других новаций. Расходы рассчитаны с учетом инфляции и роста численности потребителей госуслуг», — сообщили в сенате.