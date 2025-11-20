Сенат Казахстана вернул проект трехлетнего бюджета в мажилис с поправками

АСТАНА, 20 ноя — Sputnik. Сенат Казахстана рассмотрел закон «О республиканском бюджете на 2026−2028 годы» и «Об объемах трансфертов общего характера».
Как указано в документе, в 2026 году расходы республиканского бюджета запланированы в сумме 27,7 триллионов тенге (53,4 миллиарда долларов), доходы — 19,2 триллионов (37 миллиардов долларов), дефицит — 2,5% к ВВП.
«Прогноз доходов регионов сформирован с учетом норм новых Бюджетного и Налогового кодексов — увеличенных вычетов по ИПН, прогрессивной шкалы, роста акцизов, изменений по транспортному налогу и других новаций. Расходы рассчитаны с учетом инфляции и роста численности потребителей госуслуг», — сообщили в сенате.
Сенаторы проект бюджета поддержали, при этом, предложили внести ряд изменений, сформированных по итогам рабочих поездок в регионы и обращений граждан.
Депутаты инициировали перераспределение средств за счет резерва правительства, чтобы уже в 2026 году профинансировать наиболее острые инфраструктурные и социальные запросы регионов.
С учетом внесенных поправок дополнительные средства будут направлены на ряд важных проектов, в том числе:
теплоснабжение и тепловые сети — на реконструкцию тепловых сетей в ряде регионов, к примеру, аварийных участков в г. Лисаковск и в г. Костанай;
развитие газотранспортной системы и электроэнергетики — модернизация объектов газо- и энергоснабжения;
защиту от чрезвычайных ситуаций — берегоукрепительные работы в Махамбетском районе Атырауской области на реке Урал в аулах Талдыкуль, Бейбарыс и Махамбет, а также реки Жайык в ауле Алга;
решение вопросов водных ресурсов, а именно строительство водозаборного канала в Мангыстауской области, а также реконструкция скважин Уйтайского метсорождения в г. Жезказган;
здравоохранение — капитальный ремонт Национального центра трансфузиологии и поддержка запуска новых объектов;
запуск Национального центра казахских пород собак (тазы и тобет).
«Кроме того, сенаторы поддержали увеличение финансирования инженерной инфраструктуры в регионах, включая объекты ЖКХ и коммунальные сети, а также уточнили распределение средств между государственными органами», — говорится в сообщении.
С учетом предложенных поправок проект трехлетнего республиканского бюджета возвращен в мажилис.