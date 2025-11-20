Отец 3 года скрывал от матери 9-летнюю дочь в отдаленном поселке староверов

Судебные приставы вернули ребенка матери в отдаленном поселке Красноярского края. Об этом сообщили в ФССП по Красноярскому краю.
Приставы Туруханского района в сложной операции с применением вертолета исполнили решение суда о передаче 9-летней девочки ее матери. Исполнение проводилось в удаленном поселке староверов Сандакчес, где отец ребенка более трех лет скрывал его от правосудия.
Исполнительное производство было возбуждено в августе, однако его ход неоднократно срывался из-за противодействия отца, который укрывал дочь и скрывался сам. Для принудительного исполнения решения суда накануне в поселок на вертолете прибыла специальная группа. В ее составе были судебные приставы, сотрудники полиции, органов опеки и педагог-психолог. В поездке также участвовала мать девочки, лишенная возможности общаться с ребенком все это время.
«По прибытии мужчина пытался ввести сотрудников в заблуждение, сообщив, что ребенок, испугавшись вертолета, убежал к соседям», — сообщили в ведомстве.
После нескольких часов безуспешных поисков по домам поселка начальник отдела судебных приставов по Туруханскому району Елена Олейник вынесла отцу официальное требование немедленно предъявить дочь для установления ее безопасности. Ему было разъяснено, что в противном случае будет заявлено в полицию о пропаже несовершеннолетней.
Осознав серьезность последствий, отец привел ребенка к приставам. В присутствии понятых был составлен акт о передаче девочки матери. По заключению сопровождавшего операцию педагога-психолога, ребенок был эмоционально стабилен и готов к проживанию с матерью.
В настоящее время девочка и мать находятся вместе. По словам женщины, она счастлива вновь обрести материнство и благодарна службе судебных приставов за возвращение дочери.
