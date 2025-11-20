Отец 3 года скрывал от матери 9-летнюю дочь в отдаленном поселке староверов

Исполнительное производство было возбуждено в августе, однако его ход неоднократно срывался из-за противодействия отца, который укрывал дочь и скрывался сам. Для принудительного исполнения решения суда накануне в поселок на вертолете прибыла специальная группа. В ее составе были судебные приставы, сотрудники полиции, органов опеки и педагог-психолог. В поездке также участвовала мать девочки, лишенная возможности общаться с ребенком все это время.