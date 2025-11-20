Могут ли ВКО признать зоной экологического бедствия

«Эту работу мы будем продолжать. Кроме того, требовать, чтобы промышленные предприятия постоянно обновляли, повышали эффективность своих систем очистки, покупали новые фильтры, устанавливали их. В этом направлении будем работать также. Будем решать вопросы по соединению частного сектора с центральным теплоснабжением. Все это даст соответствующий эффект. И в ближайшие четыре-пять лет мы уже будем жить совсем в другой экологической обстановке», — уверен глава региона.