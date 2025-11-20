Ричмонд
Могут ли ВКО признать зоной экологического бедствия

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК 20 ноября 2025 года рассказал, что делается для улучшения экологии региона, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Нурымбет Сактаганов сообщил, что в 2024 году на реализацию плана по охране окружающей среды было выделено 3,9 млрд в день. На текущий год уже предусмотрено 5,3 млрд в день. То есть рост составил 35%.

«Вопрос объявления зоной экологического бедствия не рассматривается. Наш подход — это системная работа. Это реализация нашего плана по охране окружающей среды. Я уже выше отметил», — добавил он.

По его словам, идут работы по модернизации котельных сетей, строительство и реконструкция очистных сооружений, рекультивация свалок, озеленения.

«Эту работу мы будем продолжать. Кроме того, требовать, чтобы промышленные предприятия постоянно обновляли, повышали эффективность своих систем очистки, покупали новые фильтры, устанавливали их. В этом направлении будем работать также. Будем решать вопросы по соединению частного сектора с центральным теплоснабжением. Все это даст соответствующий эффект. И в ближайшие четыре-пять лет мы уже будем жить совсем в другой экологической обстановке», — уверен глава региона.

Ранее аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов высказался о возврате прежнего часового пояса в регионе.